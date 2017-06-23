İzmir'de vakıf yöneticilerine yönelik FETÖ operasyonu

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen 19 kişiden 15'i hakkında tutuklama karar verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında KHK ile kapatılan 3 vakfın yönetici ve çalışanlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcısına ifade vermelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 15'i "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklananlar arasında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen bazı şüphelilerin olduğu belirtildi.