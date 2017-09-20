İzmir'de uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen iki eve operasyon düzenledi.

Ekipler, Ş.K'nin (37) Umurbey Mahallesi'ndeki evinde 90, U.T'nin (36) Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde ise 30 gram esrar ele geçirdi.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, zanlıların uyuşturucuyu F.K (64) isimli kadının Gölcük Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesine ektikleri Hint kenevirinden elde ettiklerini belirledi.

F.K'yi de gözaltına alan ekipler, evin bahçesinde yaptıkları aramada ise bin 442 kök Hint keneviri ile 70 kilo 430 gram kurutulmuş esrar, hassas terazi ve bir av tüfeği ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.K çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş.K ve U.T ise "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.