  • 17 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 zanlı gözaltına alındı.

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İzmirde uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 36 şüpheli hakkında arama ve yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlenen 26 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 40 kilo 574 gram esrar, 8 bin 722 kök Hint keneviri, 8 uyuşturucu hap ile 32 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 26'sı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İki zanlının işlemlerinin halen sürdüğü, firari 5 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Bu arada, jandarma ekiplerinin kentin turizm hareketliliği yaşanan bölgelerinde de kaçak sigara ve içki denetimleri yaptığı, bandrolsüz 415 şişe kaçak alkol ile 481 paket sigara ele geçirildiği, 10 şüpheliye idari para cezası uygulandığı bildirildi. AA

Etiketler: izmir, uyuşturucu
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