İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı

Torbalı'dan Kemalpaşa yönüne giden Bekir Karabulut'un kullandığı 20 U 9167 plakalı tır, önünde seyreden Ali Şimşek yönetimindeki 35 AK 68613 plakalı otomobile ardından park halinde bulunan Yakup Şahin idaresindeki 70 DU 649 plakalı kamyona çarptı.
Kamyon da önünde park halinde bulunan başka bir otomobile çarptı.
Kazada tır ve kamyonun arasında kalan otomobildeki sürücü Ali Şimşek ile yolcular Zafer Çiftçi, İsmail Özdemir yaralandı.
Kamyon kabininde sıkışan Şahin de ekiplerin çalışması sonrası çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kaza nedeniyle Torbalı-Kemalpaşa yolu 2 saat süre ile trafiğe kapandı. AA