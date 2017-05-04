  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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İzmir'de trafik kazaları: 3 yaralı

İzmir'de meydana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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İzmirde trafik kazaları: 3 yaralı

Bornova'dan Buca istikametine giden Turgut Akın idaresindeki 35 AS 5367 plakalı tır, otogar civarında Mehmet Kocabaş'ın kullandığı 34 PG 8621 plakalı otomobile yandan çarptı.

Tırın dorsesinin altında sürüklenen otomobilde sıkışan sürücü ve Durmuş Kara, ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alsancak Gar Kavşağı'nda 35 AG 3427 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Nuri Bıçakcı'ya (47) çarptı.

Yaralanan Bıçakçı, 112 Acil Servis ekibince Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. AA

Etiketler: kaza, izmir
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