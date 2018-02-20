  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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İzmir'de "torbacı" operasyonu: 41 gözaltı, 19 tutuklama

İzmir'de son 1 haftada kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 41 kişi gözaltına alındı, 19'u tutuklandı.

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İzmirde &quot;torbacı&quot; operasyonu: 41 gözaltı, 19 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kent geneli ile il giriş çıkışları ve park bahçeler olmak üzere 70 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 15 adreste yapılan aramalarda 1 kilo 750 gram esrar, 2 kilo 115 gram metamfetamin, 70 gram kokain, 30 gram sentetik uyuşturucu, yeşil reçete ile satılan 920 hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 870 lira, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait mermi ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 40 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kuaför salonunda uyuşturucu düzeneği

Öte yandan, Çiğli ilçesinde D.T'in (44) işlettiği bir kuaför salonuna düzenlenen operasyonda ise iş yerinde özel olarak dizayn edilmiş bölümde Hint keneviri yetiştirmek için kurulmuş özel düzenek ile saksı içinde ekili Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA 

Etiketler: izmir, uyuşturucu operasyonları
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