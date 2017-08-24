İzmir'de toptan satış deposunda yangın

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir iş yerine ait gıda ürünleri toptan satış deposunda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Adalet Mahallesi 617 Sokak'ta akşamüstü saatlerinde başlayan yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında dumandan etkilenen bir iş yeri personeli, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.