İzmir'de terör örgütü propagandasına 24 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Savcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sosyal medyadan, terör örgütlerine ait internet siteleri üzerinden paylaşımlarda bulunanlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik kent merkezi ile Torbalı, Urla, Tire ve Seferihisar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA