  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.799
    EURO 4.69
  • BIST 115068.16
    ALTIN 162.578
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İzmir'de terör örgütü propagandasına 24 gözaltı

İzmir'de terör örgütü propagandasına 24 gözaltı

İzmir'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 24 kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İzmirde terör örgütü propagandasına 24 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Savcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sosyal medyadan, terör örgütlerine ait internet siteleri üzerinden paylaşımlarda bulunanlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik kent merkezi ile Torbalı, Urla, Tire ve Seferihisar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: terör propagandası, izmir
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER