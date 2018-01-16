İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkez ilçeleri ile Aliağa ve Menderes'te gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir tabanca, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. Adresinde bulunamayan iki kişinin arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA