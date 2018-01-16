  • 16 OCAK 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.82
    EURO 4.675
  • BIST 112095.43
    ALTIN 164.29
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

İzmir'de sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 13 şüpheli gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İzmirde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkez ilçeleri ile Aliağa ve Menderes'te gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir tabanca, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. Adresinde bulunamayan iki kişinin arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: PKK, operasyon, menderes, kck, izmir, Aliağa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER