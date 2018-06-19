İzmir'de terör örgütü PKK operasyonu: 12 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 15 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ile Torbalı, Dikili, Urla ve Menemen ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, toplatma kararı bulunan çok sayıda yayın ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA