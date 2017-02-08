İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Özel Harekat şube müdürlükleri ile Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Terör ve Örgütlü Suçlar Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Menemen ilçesinde 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve buna yönelik delillerin bulunduğu tespit edilen 9 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 3 tabanca, çok sayıda mermi, terör örgütüne ait örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.