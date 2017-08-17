İzmir'de terör operasyonu: 7 tutuklama

İzmir'in Menemen ilçesinde terör örgütü El-Nusra'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü El-Nusra'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince 10 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.
El-Nusra terör örgütü adına faaliyet gösterip çatışma bölgeleriyle irtibatlı hareket ettikleri belirtilen zanlıların adreslerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.