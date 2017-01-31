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İzmir'de terör operasyonu: 5 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması YDG-H'ye yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı.

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İzmirde terör operasyonu: 5 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, özel harekat polisinin de desteğiyle terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'ye yönelik Buca ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde bulunan çok sayıda madeni para ile terör örgütüne ait yasak yayınlar ile dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların, geçen yıl el yapımı patlayıcı ve molotofkokteyli ile bir belediye otobüsü ve iş makinesini yaktığı, çeşitli araçlara da zarar verdikleri öğrenildi.

Örgüt adına faaliyet yürüttükleri ve para topladıkları iddia edilen zanlıların, vatandaşları panik haline sürüklemek için çeşitli eylemler gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

Zanlılar, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğüne gönderildi. AA

Etiketler: İzmir'de terör operasyonu, PKK, ydg-h, operasyon
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