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İzmir'de terör operasyonu: 11 gözaltı

"Gezi Parkı odaklı" eylemler benzeri sokak olayları başlatarak kaos ortamı oluşturmaya çalıştıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

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İzmirde terör operasyonu: 11 gözaltı

İzmir'de düzenlenen operasyonda halk oylamasının ardından "Gezi Parkı odaklı" eylemler benzeri sokak olayları başlatarak kaos ortamı oluşturmaya çalıştıkları iddiasıyla 11 kişi yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kaos ortamı oluşturmayı hedefledikleri öne sürülen 16 kişi hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından harekete geçti.

Kent merkezi, Aliağa ve Menemen ilçelerinde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi, dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. AA

Etiketler: izmir, terör operasyonu
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