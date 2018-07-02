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İzmir'de tarihi eser operasyonu: 530 parça ele geçirildi

İzmir'de Roma ve Doğu Roma dönemleri ile Helenistik ve İslami döneme ait 530 tarihi eser ele geçirildi.

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İzmirde tarihi eser operasyonu: 530 parça ele geçirildi

İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, V.K.'nin tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Gaziemir'de bir eve düzenlenen operasyonda, Roma ve Doğu Roma dönemleri ile Helenistik ve İslami döneme ait farklı ebatlarda ve figürlerde 522 sikke, 6 bronz yüzük, 2 bronz mühür bulundu, V.K. gözaltına alındı.

Tarihi eserler müzeye teslim edildi

Hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılan V.K., serbest bırakıldı.

Ele geçirilen tarihi eserler müze yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Tarihi eser operasyonu, sikke, izmir, bronz
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