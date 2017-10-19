İzmir'de suç örgütü operasyonunda 9 tutuklama

İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, etek giyip silahla kendini yaralayan bir kişinin görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı'nın yeğeni F.Z.Ç'nin de bulunduğu 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt propagandası yapmak, örgüt adına kasten yaralama, suç delillerini karartmak ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

İzmir'de dün, Alaattin Çakıcı ve ailesi hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulunan T.Z'ye etek giydirilip kendi kendini silahla yaralama görüntülerinin ortaya çıkması üzerine 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyette ifadesi alınan T.Z. ise serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA