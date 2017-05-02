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İzmir'de su kesintisi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, branşman yenileme çalışmaları nedeniyle bazı mahallelere 28 gün boyunca günde 3 saat su verilemeyecek.

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İzmirde su kesintisi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, branşman yenileme çalışmaları nedeniyle bazı mahallelere 28 gün boyunca günde 3 saat su verilemeyecek.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İZSU) yapılan açıklamaya göre, Karabağlar Abdi İpekçi Mahallesi'nde özelliğini yitirmiş, eski branşman hatları yenilenecek.

Çalışmalar kapsamında hatların ana boru ile bağlantısı yapılacağından 3-30 Mayıs 2017 saat 13.00 - 16.00 arasında Abdi İpekçi ile İhsan Alyanak mahallelerinin bir bölümünde su kesintisi uygulanacak.

Su verilemeyecek adresler şöyle:

"Abdi İpekçi Mahallesi 3685, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3720, 3721, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736/6, 3736/7, 3736/10, 3819, 4951 numaralı sokaklar, İhsan Alyanak Mahallesi 4957, 4957/1, 4957/2, 4967, 4969, 4970, 4971, 4972, 4972/1, 4972/2, 4975, 4993, 4993/1, 4995, 5001, 5020, 5020/1, 5020/2, 5021, 5025, 5035, 5036, 5037, 5040, 5044/1 numaralı sokaklar."

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