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İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama

İzmir'in Menemen ilçesinde, kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla bir muvazzaf subayın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı.

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İzmirde silah kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen zanlılara bir aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.

Operasyonda, ilçede görevli Astsubay Başçavuş İ.Ö. ile 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait şarjör ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar İ.Ö., Ö.T., İ.D. ve S.E. tutuklandı, A.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: silah kaçakcçlığı, izmir
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