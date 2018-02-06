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Buradasınız : » » İzmir'de sela okuyan müezzinin darbedilmesi davası

İzmir'de sela okuyan müezzinin darbedilmesi davası

15 Temmuz'da İzmir Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi Müezzini Kuzgun'u "sela okuduğu" için darbettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına devam edildi.

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İzmirde sela okuyan müezzinin darbedilmesi davası

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Adil C. ve Pınar D. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, hakkında yakalama kararı çıkartılan İlknur F'nin henüz yakalanamadığını belirtti.

Sanık Adil C, ablası İlknur F. hakkında yakalama emri olduğundan korktuğu için Türkiye'ye gelemediğini iddia ederken sanık Pınar D ise İlknur F'nin çocuklarının okula gitmesi nedeniyle Almanya'dan gelmediğini söyledi.

Sanıkların avukatı Çağlayan İnan Şahin, İlknur F'yle dün cep telefonundan konuştuğunu dile getirerek, "Kendisi Almanya'da ifade verecektir. Alman makamlarının davet etmesini beklemektedir. Çocuklarının okul sıkıntısı nedeniyle Türkiye'ye gelememektedir. Müvekkilimin 'Türkiye'ye gelir ve orada uzun süre kalırsam Alman hükumeti çocuklarımı alır ve yurda yerleştirir.' diye endişesi vardır." dedi.

Mahkeme heyeti, İlknur F. hakkında çıkartılan yakalama emrinin devamına ve infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Darbe girişimi gecesi darp edilmişti

Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde görevli müezzin Mehmet Kuzgun'un 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi sela okuması üzerine ibadethaneye gelen bazı kişilerce tartaklanması ve giriş kapısının camlarının kırılması, güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kutlu'nun şikayeti sonrası başlatılan soruşturmada olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Adil C. ve Pınar D. gözaltına alınmış, İlknur F'nin ise ülkeden ayrıldığı ve yurt dışında ikamet ettiği belirlenmişti.

İlknur F. hakkında yakalama kararı verilmişti.

Kaynak: AA

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