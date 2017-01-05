İzmir'de şehit düşen kahraman polis faciayı önledi

İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in, dikkati ve kahramanlığı sayesinde büyük bir faciayı önlediği ortaya çıktı.

İzmir'de terör saldırısı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timi'nde görevli 43 yaşındaki Sekin, yaklaşık 9 yıldır görev yaptığı İzmir Adliyesi önünde düzenlenen terör saldırısında şehit düştü.

Adliye binası C kapısı istikametine seyreden şüpheli aracı gördükten sonra yola çıkan Fethi Sekin, dikkati ve tecrübesi sayesinde çok sayıda insanın yaşamını kurtardı. Teröristleri fark ettikten sonra silahını çeken şehit polis memuru, aracın kapıya yönelmesine mani oldu.

Araçtan inen silahlı teröristleri de kovalayan Sekin, açılan ateş sonucu şehit oldu.

Şehit polis memuru, kovalamaca sırasında da teröristlerden birini öldürdü.

Bu arada, İzmir Valisi Erol Ayyıldız da şehit Sekin için, "Şehit düşen cefakar ve fedakar polis memuru, olayın daha az zaiyatla atlatılmasını sağladı." ifadelerini kullanmıştı. AA