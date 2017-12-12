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Buradasınız : » » İzmir'de saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı

İzmir'de saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı

İzmir'de, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bir terörist yakalandı.

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İzmirde saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, terör örgütü PKK üyesi bir kişinin saldırı yapmak üzere, kente geldiğini belirledi.

Şüphelinin Buca ilçesinde görüştüğü bir kadının evinde saklandığını ve izini kaybettirmek için örgüte yardım eden kişilerin desteğiyle sık sık adres değiştirdiğini tespit eden ekipler, kent genelinde keşif yapan şüphelinin harekete geçeceği sırada operasyon düzenledi.

Yakalanacağı sırada intihar etmeye kalktı

Özel Harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, zanlı Sinan D. ile şüpheliye yardım ettiği belirlenen 2'si tapu müdürlüğünde görevli memur 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda polisleri karşısında gören Sinan D. yakalanmamak için intihar girişiminde bulundu ancak polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Hastaneye kaldırılan terör örgütü üyesi Sinan D. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Zanlının emniyetteki ifadesi doğrultusunda kendisini Diyarbakır'dan İzmir'e gönderen terör örgütü PKK üyesi bir kişinin Diyarbakır'da yakalandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen zanlılardan Sinan D'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

AA

Etiketler: izmir, eylem hazırlığında terörist, buca
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