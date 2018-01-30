  • 30 OCAK 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.788
    EURO 4.692
  • BIST 120845.29
    ALTIN 163.118
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İzmir'de rüşvet zanlısı Cumhuriyet Savcısına suçüstü

İzmir'de rüşvet zanlısı Cumhuriyet Savcısına suçüstü

İzmir'de bir kişi hakkındaki 3 yakalama kararının kaldırılması karşılığında rüşvet aldığı iddia edilen Torbalı Cumhuriyet Savcısı ile 4 şüpheli tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İzmirde rüşvet zanlısı Cumhuriyet Savcısına suçüstü

İzmir Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Torbalı Cumhuriyet Savcısı Z.K. ile şüphelileri takibe aldı.

Savcı ile şüphelilerin Gaziemir-Balçova çevre yolunda buluştuğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Soruşturmayı yürüten savcı nezaretinde Z.K'nın aracında yapılan aramada 10 bin lira ele geçirildi.

Savcı ile rüşvet veren ve olaya aracılık ettiği belirlenen 4 kişi yakalandı.

Şüphelilerden Y.Y'nin 3 ayrı suçtan hakkında yakalama kararının kaldırılmasıyla ilgili aracılar vasıtasıyla savcı ile 25 bin liraya anlaştığı ve ilk taksit olarak 10 bin lira verdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen savcı "rüşvet almak" 4 şüpheli "rüşvet vermek" ve "rüşvete aracılık yapmak" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Kaynak: TRT Haber/AA

Etiketler: izmir, cumhuriyet savcısı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER