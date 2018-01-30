İzmir'de rüşvet zanlısı Cumhuriyet Savcısına suçüstü

İzmir Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Torbalı Cumhuriyet Savcısı Z.K. ile şüphelileri takibe aldı.

Savcı ile şüphelilerin Gaziemir-Balçova çevre yolunda buluştuğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Soruşturmayı yürüten savcı nezaretinde Z.K'nın aracında yapılan aramada 10 bin lira ele geçirildi.

Savcı ile rüşvet veren ve olaya aracılık ettiği belirlenen 4 kişi yakalandı.

Şüphelilerden Y.Y'nin 3 ayrı suçtan hakkında yakalama kararının kaldırılmasıyla ilgili aracılar vasıtasıyla savcı ile 25 bin liraya anlaştığı ve ilk taksit olarak 10 bin lira verdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen savcı "rüşvet almak" 4 şüpheli "rüşvet vermek" ve "rüşvete aracılık yapmak" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: TRT Haber/AA