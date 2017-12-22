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Buradasınız : » » İzmir'de PKK'ya katılım 'sıfır noktası'na getirildi

İzmir'de PKK'ya katılım 'sıfır noktası'na getirildi

İzmir'de polis ekiplerince son dönemde yürütülen operasyonlarda, bölgeden terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılım sıfır noktasına getirildi.

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İzmirde PKKya katılım sıfır noktasına getirildi

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen başarılı operasyonlar, örgütün emir ve talimatlar gönderdiği kırsaldaki örgüt kampları ile kentteki mensupları arasındaki bağlantısını büyük oranda kesti.

Son 2 ayda gözaltına alınan 120 zanlıdan 26'sı tutuklandı, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan 11'i savcılıkça salıverildi, 56'sının ise işlemleri devam ediyor.

Operasyonlarda, kent merkezine geldiği tespit edilen PKK'nın "dağ kadrosu" olarak nitelenen biriminde yer alan örgüt üyeleri ile onlara gizlenme, barınma ve keşif faaliyetlerinde yardımcı olacakların neredeyse tamamına yakını yakalandı.

PKK/KCK'nın sosyal medya aracılığıyla propagandasını yapanların tespitine yönelik ağırlık verilen çalışmalarda da örgüte sempati kazandırmanın önüne geçilmesi hedeflendi.

Sosyal medyadan terör örgütü propagandasının önüne geçilmesi de örgüte elaman teminini bitirme noktasına getirdi. İzmir'de 2014'te örgütün dağ kadrosuna katılım 77 olarak tespit edildi. Bu sayı 2015'te 66, 2016'da ise 31 olarak istihbarat raporlarında yer aldı. Bu yıl ise bir kişinin örgütün dağ kadrosuna katıldığı belirlendi.

PKK'nın uyuyan hücresi

İzmir'de 12 Aralık'taki operasyonda tutuklanan ve yakalanacağını anlayınca boğazını keserek intihar girişiminde bulunan Sinan D. adlı terör örgütü mensubunun da PKK'nın "uyuyan hücresi" olduğu tespit edildi.

Yakalananlar arasında bomba kuryeliği suçundan 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen kadın zanlı N.E. de bulunuyor.

Örgütün özel olarak hazırladığı 2 teröristin eylem amaçlı geldiği de istihbarat raporlarında yer alıyor.

Son dönemde güvenlik güçlerinin sosyal medyadan terör örgütü propagandasına izin vermemesi, kırsaldan gelen teröristlerin eylem planlarını deşifre etmesi, teröristlerin şehirlerde kendilerine yardım ve yataklık edecek kişi bulamaması, ülke sınırlarına yeni terörist unsurların sızmasını engellemesi, PKK'ya büyük darbe vurdu.

Kaynak: AA

Etiketler: PKK, izmir
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