İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 43 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 19 Aralık'ta düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 43'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 16'sı ise ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Teröristlerin eylem ve hareket tarzını belirleyen 250 sayfalık not ele geçirildi

Operasyon kapsamında tutuklananlar arasında bomba kuryeliği suçundan İzmir'de yakalanan ve 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Nazliye Erkan ile Diyarbakır'ın Sur ilçesinde "çukur olayları" sırasında terör örgütü PKK'nın toplantılarında eylem ve hareket tarzını belirleyen notları tutan U.K. da bulunuyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yakalanan U.K'nın Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'nın "mahalle komitesi" olarak nitelediği birimine katıldığı ve burada örgütün yazıcılığını yaptığı tespit edildi.

Zanlının, "çukur olayları" sırasında teröristlerin düzenlediği toplantılarda alınan kararları not ettiği, alınan kararları ve operasyon yürüten güvenlik güçlerine karşı nasıl karşılık verilmesi gerektiği gibi konularda notlar aldığı belirlendi.

U.K'nın adresinde yapılan aramada 250 sayfa bu bilgileri içeren notlar ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 65 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ile MİT Bölge Başkanlığınca kent merkezi ile Menemen, Kemalpaşa, Tire, Torbalı ve Aliağa ilçelerinde eş zamanlı operasyonda 53 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince devam eden operasyonlarda 7 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 59'a yükselmişti.

Zanlıların, daha önce öldürülen teröristler için eylem yapmak amacıyla kente gelecek terör örgütü üyelerine yardım ve yataklık yaptıkları, kırsaldaki örgüt elemanlarıyla bağlantı kurmak için kuzey Irak'ta kullanılan "Korek" telefon hattını kullandıkları da tespit edilmişti.

Kaynak: AA