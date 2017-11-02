İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturması kapsamında sosyal medya hesaplarından örgüt propagandasını yaptıkları iddia edilen 11 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Torbalı, Bayındır ve Çeşme ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 zanlıyı yakaladı.
Adresinde bulunamayan bir zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, 43 tabanca fişeği, 18 SIM kartı, 9 CD, 17 cep telefonu, 4 hafıza kartı, örgütü simgeleyen bez parçaları, 5 tablet bilgisayar ile örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları, terör örgütünü övücü söylemlerde bulundukları, terör olayları sonrası örgütünü destekleyen paylaşımlarda bulundukları ve sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettikleri belirlendi.
Kaynak: AA