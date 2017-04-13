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İzmir'de PKK operasyonu: 21 tutuklama

İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 zanlıdan 21'i tutuklandı.

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İzmirde PKK operasyonu: 21 tutuklama

İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 zanlıdan 21'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının "PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi"ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 31 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 5'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"Terör örgütü üyesi" olmak suçlamasıyla İzmir Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

İzmir'de 8 Nisan'da düzenlenen operasyonda nevruz kutlamaları sırasında terör örgütü PKK'yı simgeleyen afiş ve bez parçası ile terörist fotoğrafları taşıdıkları, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları, örgütün sözde şehir ve gençlik yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri iddia edilen 31 zanlı gözaltına alınmıştı.

Sosyal medya paylaşımlarında terör örgütünün sözde amblemi ve terörist fotoğrafları önünde ellerinde silahlarla fotoğrafları görülen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda örgütsel döküman, yasak yayınlar, 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmişti.

Bir zanlının evinde emniyet müdürlüğüne giriş için kullanılan ziyaretçi kartı ile HDP amblemi bulunan bir saat içinde bu partinin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın fotoğraflarının altında güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen terör örgütü üyelerinin fotoğraflarının bulunması dikkati çekmişti. AA

Etiketler: izmir, terör operasyonu, PKK
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