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İzmir'de otomobil kahvehaneye girdi: 2 ölü

İzmir’in Aliağa ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kahvehaneye girerek 2 kişinin ölümüne sebep oldu. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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İzmir’den Çanakkale yönüne giden 10 RN 110 plakalı otomobil, kavşağa geldiğinde bilinmeyen bir nedenle sürücü Mahmut C.'nin kontrolünden çıkarak yolun kenarında bulunan kahvehanenin önünde oturan 80 yaşındaki Osman Uçar ve 69 yaşındaki Kenan Karakaya’ya çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların 112’yi araması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Aliağa Devlet Hastanesine götürdü. Yaralılardan Osman Uçar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olan Kenan Karakaya’nın da yaşam mücadelesini kaybetmesiyle olayda ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Sürücü Mahmut C. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA 

Etiketler: otomobil, kahvehane, izmir
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