İzmir'de orman yangını

Bayındır ilçesi Kızılkeçili ile Ovacık mahalleleri arasında bulunan Lütuflar mevkindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek 100 hektar ormanlık alanda etkili oldu.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 35 arazöz, 15 su tankı, 8 dozer ve yer ekiplerinin yanı sıra çevre belediyelerden gelen su tankları ile yangına müdahale ediliyor.

Yangında ,helikopterlerin çalışmalarına havanın kararması nedeniyle sabaha kadar ara verildi.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınmakta güçlük çekildiğini bildirdi.