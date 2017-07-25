  • 25 TEMMUZ 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.574
    EURO 4.164
  • BIST 107040.67
    ALTIN 143.579
Buradasınız : » » İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını

İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan orman yangını 100 hektar alanda devam ediyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İzmirde orman yangını

Bayındır ilçesi Kızılkeçili ile Ovacık mahalleleri arasında bulunan Lütuflar mevkindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek 100 hektar ormanlık alanda etkili oldu.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 35 arazöz, 15 su tankı, 8 dozer ve yer ekiplerinin yanı sıra çevre belediyelerden gelen su tankları ile yangına müdahale ediliyor.

Yangında ,helikopterlerin çalışmalarına havanın kararması nedeniyle sabaha kadar ara verildi.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınmakta güçlük çekildiğini bildirdi. 

Etiketler: İzmir'de orman yangını, Bayındır ilçesinde çıkan orman yangını
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER