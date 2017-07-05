İzmir'de motosiklet kazası: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, İzmir Çevre Yolu Mavişehir Kavşağı yakınlarında, Karşıyaka'dan Çiğli istikametine giden, Ünal Çallı idaresindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazadan sonra olay yerinden geçen 112 Acil Sağlık ekipleri yol kenarındaki yaralı Çallı'ya ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çallı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tire ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir işyeri sahibi olan Çallı'nın bir dönem motosiklet yarışlarına katıldığı öğrenildi.