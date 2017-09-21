  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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İzmir'de metro istasyonu yakınında yangın

İzmir'de Hilal metro istasyonunun yakınında bulunan, TCDD'nin malzemelerinin depolandığı açık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

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İzmirde metro istasyonu yakınında yangın

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Hilal metro istasyonu yakınındaki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) malzemelerinin depolandığı açık alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hilal metro istasyonunun trafo hattına yakın bölgede TCDD'nin malzemelerinin depolandığı açık alanda yangın çıktığını gören istasyon görevlileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken istasyonda bulunan yolcular da güvenli bölgeye alındı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, 10 itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu trafo hattına sıçramadan söndürüldü.

Yolculardan Caner Gültekin, yangından sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük bir patlama sesi duyduğunu ve ardından metro istasyonunda seferlerin durduğunu kaydetti.

Yolcu Mustafa Kemal Yörük de yangın anında metroda olduğunu ve istasyondan dumanların yükseldiğini söyledi.

Yangının ardından metro seferlerinin yeniden başladığı, İZBAN seferlerinin ise henüz başlamadığı öğrenildi.

Etiketler: izmir yangın, izmir metro
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