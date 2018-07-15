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İzmir'de kız öğrenci yurdunda yangın

İzmir'de bir kız öğrenci yurdunda yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yurt kullanılamaz hale geldi.

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İzmirde kız öğrenci yurdunda yangın

İzmir Buca'da bulunan bir kız öğrenci yurdunun alt katındaki kafede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın üst katta bulunan kız öğrenci yurduna sıçradı.

Yurdun bitişiğinde yaşayan vatandaşların, durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yurt kullanılamaz hale geldi

Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu söndürülürken yaz dönemi olması nedeniyle yurtta öğrenci olmadığı belirtildi.

Yangında yurt kullanılamaz hale geldi, binanın önündeki bir otomobil de hasar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: izmir, kız öğrenci yurdu, yangın
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