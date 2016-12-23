İzmir'de karaya oturan geminin sızan yakıtı sahile kadar ulaştı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıkları ve Pırasa adası yakınında "Lady Tuna" adlı geminin kayalıklarına çarparak, karaya oturmasıyla denize sızan yakıt geniş bir alana yayılırken, aralarında dalgıçların da bulunduğu 80 kişilik ekip denizde, belediye ekipleri ise kıyıda kirliliğe yönelik çalışma başlattı.

Sahilden 3 mil uzaktaki Pırasa adası yakınında kayalıklara oturan Lady Tuna gemisinin gövdesinde oluşan yırtıktan sızan ve 50 tona yakın olduğu bildirilen yakıt, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılarak, Paşa Limanı ve Ilıca Yıldız Burnu sahiline kadar ulaştı.

Hava şartlarının düzelmesiyle birlikte, firma tarafından görevlendirilen uzman deniz temizlik şirketi, bölgede 20'si dalgıç 80 kişilik ekiple çalışma başlattı.

Temizliği üstlenen şirket yetkilisi Gürol Güler, denizde ve kıyılarda yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirtti.

Kazanın bildirilmesinin ardından öncelikle gemi etrafını bariyerlerle çevirerek, gemi deposundaki yaklaşık 60 ton yakıtın sızmasını engelledikleri bilgisini veren Güler, "Dalgıçlarımız ve teknik ekiplerimiz, gemide oluşan yırtığı onardılar. Denize sızan ve fırtınanın da etkisiyle kıyılara kadar ulaşan yaklaşık 50 tona yakın yakıtın temizlenmesine hızlı şekilde başladık." dedi.

Gürler, yakıtın denizden toplanması çalışmalarını sürdürdüklerini, geniş bir alana yayılması nedeniyle zorluklar yaşadıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Çeşme Belediyesi ekiplerinden gelen yardım teklifiyle, elimizde çevreye hiçbir zararı olmayan özel solüsyonlardan kendilerine vererek kıyıda ve mendirekte oluşan kirliliğe müdahale için yardım aldık. Yıldız Burnu kıyısında ve balıkçı tekneleri ile yatlarda oluşan yakıt kirliliği de dalgıçlarımız tarafından temizlenecek, zararları karşılanacak. Yaklaşık iki ay süreceğini tahmin ettiğimiz çalışmalar sonunda kıyılar ve deniz eski haline dönüşecek."

Yıldız Burnu'ndaki temizlik çalışmalarına 25 kişilik bir ekiple katılan Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Nurettin Sipahican ise kirliliğin yayılarak, kıyıya kadar ulaşması nedeniyle devreye girdiklerini bildirerek, "Kıyı ve kıyı yakınındaki kirliliğe müdahalede bulunduk. Sürdürülen temizleme çalışmalarını da yakından takip ediyoruz," diye konuştu.

Çeşme Denizciler Derneği Başkanı İsmail Porsuk da yaptığı açıklamada, Lady Tuna'dan sızan yakıtla kirlilik oluştuğunu kaydederek, "Konuyu yakından takip ediyoruz. Gerekli tedbirlerin alındığını öğrendik. Temizlik firması yoğun bir çalışma yürütüyor. Çeşme denizlerinin temizlenmesi için uğraşırken, böyle bir olayla karşı karşıya kalmamız bizleri çok üzdü. Ama gerekli olan önlemler alındığı için, bu sorunun kısa sürede çözümleneceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı. AA