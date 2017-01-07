  • 07 OCAK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.648
    EURO 3.844
  • BIST 77106.57
    ALTIN 137.538
Buradasınız : » » İzmir'de kar yağışı başladı

İzmir'de kar yağışı başladı

İzmir'de iki gündür devam eden yağmur, sabah yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
İzmirde kar yağışı başladı

İzmir'de iki gündür devam eden yağmur, sabah yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezinde bazı yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

İzmir-Manisa karayolunun Sabuncubeli kesiminde kar ve buzlanma nedeniyle karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise kar lastiği ve lastiklerinde zincir bulunmayan araçların sürücülerini uyardı.

İzmir'de kar yağışının gün boyu sürmesi bekleniyor. 

Etiketler: Kar yağışı, izmir'de kar, izmir
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER