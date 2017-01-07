İzmir'de kar yağışı başladı

İzmir'de iki gündür devam eden yağmur, sabah yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezinde bazı yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

İzmir-Manisa karayolunun Sabuncubeli kesiminde kar ve buzlanma nedeniyle karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise kar lastiği ve lastiklerinde zincir bulunmayan araçların sürücülerini uyardı.

İzmir'de kar yağışının gün boyu sürmesi bekleniyor.