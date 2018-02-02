İzmir'de kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın

Atatürk Sanayi Sitesi 5046 Sokak'taki fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören Torbalı Devlet Hastanesi görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Tüm fabrikayı saran yangın, 8 itfaiye aracıyla 32 personelin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Gece vardiyasında çalışan İbrahim Okanlar, Mesut Gökdeniz, Hasan Kaplan ve Arif Bilek yangında hafif yaralandı. İşçiler Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA