  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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İzmir'de kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Bergama ilçesindeki Elia Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.

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İzmirde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Bergama ilçesindeki Elia Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ve Zeytindağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytindağ Mahallesi Kazıkbağları mevkisinde bulunan Elia Antik Kenti Sit alanında kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri takibe alan jandarma, define aramak için kazı yapan A.D, M.D, AA. ve M.A'yı suçüstü yakaladı.

Jandarma ekipleri, 2 dedektör, bir dedektör kulaklığı, 3 tarihi döneme ait materyal ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Etiketler: izmir, Kaçak kazı
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