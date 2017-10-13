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İzmir'de kaçak kazı operasyonu

İzmir'in Selçuk ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmirde kaçak kazı operasyonu

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda Y.K, B.T, B.K, C.K. ve M.U, kazıda kullandıkları aletlerle suçüstü yakalandı.

Olay yerine yakın 3 araçta yapılan aramada Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 52 madeni para, çeşitli dönemlere ait 7 taş ve kil obje, çeşitli ebatlarda 42 metal obje, yüzük şeklinde metal halka ve uçları açık 2 metal bilezik olmak üzere tarihi eser niteliğindeki 104 obje ele geçirildi.

Objeler, Efes Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler: izmir, Kaçak kazı, operasyon
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