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Buradasınız : » » İzmir'de kaçak göçmen operasyonu

İzmir'de kaçak göçmen operasyonu

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 53 yabancı uyruklu yakalandı.

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İzmirde kaçak göçmen operasyonu

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 53 yabancı uyruklu yakalandı.

Sahil Güvenlik helikopteri, Dikili ilçesi açıklarında hareketli lastik şişme bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti.

Helikopterin bildirmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, şişme bot içerisinde 24'ü Afganistan, 20'si Suriye, 7'si Gana, 2'si Gana uyruklu olmak üzere 53 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler: izmir, Dikili, yasa dışı yollar
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