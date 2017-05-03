İzmir'de kaçak göçmen operasyonu

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 38 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovacık Mahallesi'ndeki bir site yakınında yabancı uyruklular olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, sahil bölgesinde çoğunluğu Suriyeli 38 yabancı uyruklu bulunduğunu tespit etti.

Çevredeki aramada, birer bot ve buna ait motor ile 2 can yeleği bulundu.

Deniz yoluyla Yunan adalarına gitmeye çalıştıkları belirtilen yabancı uyruklular, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.