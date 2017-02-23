İzmir'de kaçak göçmen operasyonu

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye hazırlanan 25 yabancı uyruklu yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziemir ilçesi Menderes Kavşağı'nda şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 23'ü Suriye, 2'si Dominik Cumhuriyeti uyruklu 25 kişi yakalandı, 15 can yeleği ele geçirildi.

Yabancı uyrukluların yurt dışına çıkışını organize ettiği iddia edilen C.K. da gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.