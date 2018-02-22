İzmir'de iki FETÖ sanığına hapis cezası

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık eski öğretmen Adil Özçetin ile avukatı hazır bulundu.

Özçetin, "FETÖ'nün Ödemiş ilçe yapılanması içerisinde yer aldığı, ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüt elebaşısının çağrısından sonra Bank Asya'ya para yatırdığı" iddialarına ilişkin savunma yaptı.

Bankaya destek amacıyla para yatırmadığını öne süren Özçetin, ByLock kullanmadığını iddia ederek tahliyesini istedi.

Cumhuriyet savcısı daha önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ederek sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği"nden cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

9 yıl hapis cezası

Aynı mahkemede terör örgütü FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Maşallah Korkmaz da savunmasında, ByLock yazışma içeriklerini kabul etmediğini belirterek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Kapatılan Körfez Dershanesinde çalıştığını anlatan Korkmaz, dershanenin örgüte finansal destek sağladığını bilmediğini öne sürerek tahliyesini istedi.

Cumhuriyet savcısı önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ederek sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği"nden cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA