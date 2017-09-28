  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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İzmir'de gözaltına alınan HDP'li Bozan tutuklandı

İzmir'de saklandığı evde yakalanan Mardin'in eski Artuklu Belediye Meclis üyesi Bozan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İzmirde gözaltına alınan HDPli Bozan tutuklandı

Terör örgütü PKK üyeliğinden aranan ve İzmir'de saklandığı evde yakalanan Mardin'in eski Artuklu Belediye Meclis üyesi Sevinç Bozan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Mardin ve İzmir Emniyet Müdürlükleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 14 Eylül'de İzmir'in Balçova ilçesinde saklandığı evde gözaltına alınan Bozan, Mardin'e getirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sevinç Bozan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Etiketler: PKK, Mardin'in eski Artuklu Belediye Meclis üyesi Sevin, izmir
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