İzmir'de görülen 3 ayrı FETÖ davasında hapis cezası

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üç davada FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanan sanıklar hakkında karar açıklandı.

Eski öğretmen tutuklu sanık İbrahim D'nin yargılandığı davada iddia makamı, sanığın 2008-2016 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik yaptığı, KHK ile mesleğinden ihraç edildiği, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'tan 174 kez bağlantı kurduğu, FETÖ'nün sendikal yapılanması içerisinde bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Tutuklu sanık İbrahim D ise hakkında suçlamayı kabul etmediğini belirterek,ByLock kullanmadığını ileri sürdü.

Sanığın 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme heyeti, heyetin sorularına dürüstçe cevap verdiği gerekçesiyle cezayı 7 yıl 1 aya düşürerek sanığın tahliyesine karar verdi.

Bylock'a 13 binden fazla kez erişim sağlamış

Eski öğretmen tutuklu sanık Kudret B. hakkında açılan davanın karar duruşmasında ise ByLock'tan 13 bin 319 kez bağlantı kurulduğu tespit edilen sanık, savunma yaptı.

Kudret B, FETÖ iltisaklı Aktif Eğitim-Sen sendikasına 17/25 Aralık sürecinden önce girdiğini, darbe girişiminden sonra ayrıldığını belirterek, Bank Asya'ya ev aldığı müteahhidin hesabının bu bankada olması nedeniyle para yatırdığını öne sürdü.

Örgütün eğitim gönüllüsü olduğunu düşündüğü için oğlunu örgütle iltisaklı bir okula yazdırdığını anlatan Kudret B, örgüte istemeden bulaştığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın "terör örgütü üyesi" olduğuna karar vererek 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Eski Gediz Üniversitesi personeline 10 yıl hapis cezası

FETÖ/PDY üyesi olduğu suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık eski Gediz Üniversitesi idari personeli Hakan M'ya yönelik açılan davanın karar duruşmasında da sanık, son savunmasını yaptı.

ByLock kullanmadığını, bu yolla gelen içeriklerin kendisine ait olmadığını ileri süren Hakan M, öğrencilerin kendisinden habersiz olarak internet bağlantısı üzerinden ByLock'a girmiş olabileceğini iddia etti.

Hakan M'nin avukatı Vural Tunç, müvekkilinin Gediz Üniversitesinde idari personel olarak çalıştığını, üniversitede çalışmış olmasının aleyhte bir delil olarak kullanılamayacağını savundu.

Mahkeme heyeti tarafından son savunması sorulan sanık Hakan M, Gediz Üniversitesinin örgüte ait olduğunu bilmeden burada çalıştığını ve pişman olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu sabit görülerek 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA