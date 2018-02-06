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İzmir'de göçmen operasyonu: 159 kişi yakalandı

Menderes ve Dikili ilçesinde 159 yabancı uyruklu göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

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İzmirde göçmen operasyonu: 159 kişi yakalandı

İzmir'in Menderes ile Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 159 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

25'i Suriyeli toplam 48 yabancı uyruklu 

Ahmetbeyli Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktasında denetim yapan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir kişi ile güvenlik güçleri arasında kovalamaca yaşandı.

Ataköy Mahallesi'nde durdurulan aracın sürücüsü K.A (33) gözaltına alındı.

Sorgusunda göçmen kaçakçılığı organizasyonunda yer aldığını itiraf eden zanlı, anlaştığı yabancı uyruklu kişileri Baradan Koyu'nda beklettiği tespit edildi.

Ekipler, Yunanistan adalarına geçmek için sahilde hazırlık yapan Afrika'nın çeşitli ülkeleri ile 25 Suriye vatandaşı toplam 48 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Suriye vatandaşları jandarmadaki işlemleri sonrası Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderildi. Sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine alınan diğer ülkelerin vatandaşlarına da 39 bin 620 lira para cezası kesildi.

"Dur" ihtarına uymayan şüphelinin aracına ise 2 bin 864 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Şüphelinin ilçe jandarma komutanlığında işlemleri sürüyor.

Dikili'de de 111 kişi yakalandı 

Dikili ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda yasa dışı olarak Yunanistan'a gitmeye çalışan yabancı uyruklu 111 kişi yakalandı.

Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Kabakum ve Bademli Sahillerinde yaptıkları denetimlerde deniz yoluyla Yunanistan'a geçme hazırlığı yaptıkları tespit edilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 102'si Suriye, 3'ü Somali ve 6'sı Yemen vatandaşını yakaladı.

Basmane Semti'nden tanımadıkları kişiler tarafından Dikili ilçesine götürüldüklerini ileri süren göçmenler, işlemleri sonrası Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: yasa dışı geçiş, menderes, izmir, göçmen, Dikili
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