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Buradasınız : » » İzmir'de göçmen kaçakçılığıyla mücadele

İzmir'de göçmen kaçakçılığıyla mücadele

İzmir'de jandarma ekiplerinin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda sınırı yasa dışı geçmeye çalışan 645 yabancı uyruklu yakalandı.

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İzmirde göçmen kaçakçılığıyla mücadele

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, deniz yoluyla Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan kaçaklarla mücadele kapsamında il genelinde 24-31 Temmuz'da 15 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 518'i Suriyeli, 58'i Afganistan, 19'u Somali, 17'si Kongo, 11'i Pakistan, 9'u Irak ve 13'ü diğer ülkelerden olmak üzere 645 kişi yakalandı, göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 otobüs, 4 minibüs, bir tekne, bir şişme bot ile 74 can yeleğine el konuldu.

Yakalanan yabancı uyruklular, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarma ekipleri, son bir haftada yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldıkları iddiasıyla 12 zanlıyı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, "örgütlü olarak göçmen kaçakçılığına aracılık etmek" suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA

Etiketler: izmir, Göçmen kaçakçılığı
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