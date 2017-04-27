  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Urla'da ABD bayraklı yelkenli tekneyle İtalya'ya gitmeye çalışan 35 yabancı uyruklu yakalandı.

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İzmirde göçmen kaçakçılığı operasyonu

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında ABD bayraklı yelkenli tekneyle yasa dışı yollardan İtalya'ya gitmeye çalışan 35 yabancı uyruklu yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi Demirciler mevkisinde ABD bayraklı yelkenliyi durdurdu.

Teknedeki incelemede 18'i Suriye, 16'sı Pakistan ve biri İran uyruklu 35 kişi yakalandı. Kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla teknedeki Ukrayna uyruklu S.S. (54) ile A.S. (45) gözaltına alındı.

Ekipler tarafından karaya çıkarılan 10'u çocuk, 2'si kadın 35 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, 2 şüpheli ise İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Etiketler: izmir, göçmen kaçakçılığı operasyonu
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