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Buradasınız : » » İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Urla ve Dikili ilçelerinde 98 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör oldukları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

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İzmirde göçmen kaçakçılığı operasyonu

İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 98 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine 10 BL 996 ve 34 DP 5318 plakalı minübüsleri Urla ilçesi Yağcılar Mahallesi girişinde durdurdu.

Araçlardaki 18'i Suriye ve 20'si Pakistan uyruklunun Yunan adalarına geçmeyi planladıkları tespit edildi.

H.K (42), G.Ş. (33) ve Suriye uyruklu İ.A. (27), organizatör iddiasıyla gözaltına alındı.

Dikili ilçesi Bademli Mahallesi'nde durdurulan bir kamyonda ise 42 Suriye ve 18 Afganistan uyruklu yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.D. ve Ö.K, ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Etiketler: urla, izmir dikili, göçmen
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