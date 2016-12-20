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İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

İzmir'de organizatör oldukları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

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İzmirde göçmen kaçakçılığı operasyonu

İzmir'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, organizatör oldukları öne sürülen 4 kişi tutuklandı. Araçlarda yasa dışı geçiş için sahil beldesine götürülen 23 yabancı uyruklu bulunduğu tespit edildi, 17 can yeleği ele geçirildi.

Etiketler: İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu, 4 tutuklama
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