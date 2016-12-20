İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

İzmir'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, organizatör oldukları öne sürülen 4 kişi tutuklandı. Araçlarda yasa dışı geçiş için sahil beldesine götürülen 23 yabancı uyruklu bulunduğu tespit edildi, 17 can yeleği ele geçirildi.
İzmir'de organizatör oldukları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.
İzmir'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, organizatör oldukları öne sürülen 4 kişi tutuklandı. Araçlarda yasa dışı geçiş için sahil beldesine götürülen 23 yabancı uyruklu bulunduğu tespit edildi, 17 can yeleği ele geçirildi.