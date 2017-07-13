  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesi

İzmir'in Aliağa ilçesinde rafineri inşaatında çalışan 346 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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İzmirde gıda zehirlenmesi şüphesi

Aliağa ilçesinde bulunan bir rafineri inşaatında çalışan 346 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Aliağa ilçesinde kurulu bir petrokimya tesisinin rafineri inşaatında çalışan 346 işçi, yedikleri öğle yemeği sonrası baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye sevk edildi.

Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin tamamının müdahalenin ardından taburcu edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İşçilerin yemeğinden alınan numunenin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği bildirildi.

Etiketler: izmir, Aliağa, gıda zehirlenmesi
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