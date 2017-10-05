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İzmir'de gaz sıkışması sonucu patlama

İzmir'de bir evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada Suriye uyruklu bir kişi yaralandı.

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İzmirde gaz sıkışması sonucu patlama

İzmir'de bir evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada Suriye uyruklu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi 1273 Sokak'taki bir evin mutfağında patlama meydana geldi. Olayda soyadı öğrenilemeyen Suriye uyruklu Omar (24) yaralandı.

Vücudunda yanıklar oluşan Omar, 112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede, patlamanın mutfak tüpünden kaynaklanan gaz sıkışması sonucu meydana geldiğini belirledi.

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek patlama hakkında bilgi aldı.

Etiketler: izmir, gaz sıkışması, patlama, Mutfak tüpü
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