İzmir'de FETÖ/PDY davası

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEBGİS) ile bağlanan sanık Okan Mertkaya ile sanık avukatları hazır bulundu. Sanık Faruk Sümen'in rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılmak istemediği bildirildi.

Mahkeme heyeti, sanıkların "ByLock" kullanıp kullanmadıkları hususunda ellerinde bulunan tüm bilgi ve yazışmaların mahkemeye gönderilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan müzekkereye yanıt verildiğini ve sanıkların "ByLock" programını kullandıklarının bildirildiğini belirtti.

Tutuklu sanık Okan Mertkaya, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Ben ByLock kullanmadım ve indirmedim. ByLock yazışma içeriklerinde benim adımın geçmesi veya birinin benmişim gibi yazışması bunun ben olduğunu ispatlamaz. Gelen yazı cevaplarında aleyhime olanları kabul etmiyorum." dedi.

Faruk Sümen'in avukatı Mustafa Ferhan Uçar ise müvekkilinin "ByLock" programını kullanmadığını öne sürerek, müvekkiline ait olduğu resmi yazıyla bildirilen telefonundan yazışan kişinin bu kişi olmadığını, yazışmayı yapan kişinin kim olduğunu bilmediklerini savundu.

Okan Mertkaya'nın avukatı Atilla Akın da müvekkilinin aleyhindeki iddiaları reddettiklerini belirterek, "Gelen yazı cevaplarını hazırlayan kişilerin FETÖ üyesi olup FETÖ'cü olmayan kişileri kendilerini kurtarmak amacıyla ByLock programına dahilmiş gibi gösterip göstermediklerini bilmiyoruz, zira bunu yapmaları çok basittir." dedi.

Mahkeme heyeti, "ByLock" mesaj içeriklerinin incelenip mesajlaşan kişilerin tespiti için İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen yazıya cevap beklenmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. AA